حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 10:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن سماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة وسط أنباء عن التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية. وقال شهود عيان، إن القصف الجوي والمدفعي العنيف لا يزال مستمرا شرق خانيونس ورفح، كما يتم إطلاق قنابل مضيئة بشكل مكثيف في أجواء بلدة جحر الديك والمغراقة وسط قطاع غزة. وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاول التوغل شرق بلدة بيت حانون شمال غزة حيث تدور اشتباكات كثيفة مع المقاومة التي تتصدى لها.

دوي إطلاق نار أيضا في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس

وأشارت إلى أنه يسمع دوي إطلاق نار أيضا في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف لتلك المناطق.