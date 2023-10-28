العالم اليوم - الخارجية المصرية: "عراقيل إسرائيل" تعيق دخول المساعدات لغزة

انتم الان تتابعون خبر الخارجية المصرية: "عراقيل إسرائيل" تعيق دخول المساعدات لغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 أكتوبر 2023 11:24 مساءً - قالت مصر إن "العراقيل الإسرائيلية"، بما في ذلك إجراءات تفتيش الشاحنات، تعيق التسليم الفوري للمساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أنه "يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إنه قبل الصراع، كانت نحو 500 شاحنة تعبر إلى غزة يوميا، لكن في الأيام القليلة الماضية دخلت 12 شاحنة فقط في المتوسط ​​يوميا.

وذكر مصدر حدودي أن تلك الرحلة تؤدي إلى تأخير مدته 16 ساعة وأنها سبب عدم وصول عدد الشاحنات مجددا إلى 20 شاحنة، وهو العدد الذي تحقق في اليوم الأول لاستئناف دخول المساعدات.

وانقطعت الاتصالات تقريبا بين سكان غزة المحاصرين والعالم الخارجي السبت، فيما أسقطت الطائرات الإسرائيلية المزيد من القنابل تزامنا مع هجوم بري. وتقول السلطات الفلسطينية إن 7650 قتلوا في غزة.