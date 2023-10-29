نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة تضرب جدة وإغلاق الطرق بعدة مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أمطارًا غزيرة، تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الطرق، وشلل في عدد من الطرق، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام سعودية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن زيادة نسبة الأمطار، أدى إلى تعطل بعض المركبات، وشل حركة السير، وتغيير اتجاهات الحركة المرورية لبعض الطرق البديلة حفاظًا على سلامة الجميع.

وقررت السلطات بمحافظة جدة، إغلاق بعض الأنفاق والطرق، كنفق شارع حراء، ونفق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل وشارع فلسطين من جهة الشرق؛ إذ تم تحويل المركبات باتجاه طريق الحرمين، بالإضافة لإغلاق عدد من الطرق الأخرى.

حالة الطقس اليوم في السعودية

وفي سياق متصل، كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في السعودية، حيث أعلنت الأرصاد أن استمرار سوء الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد خاصة المناطق المطلة على البحر الأحمر من شمال جنوب المملكة.