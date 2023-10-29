نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر: يجب على العالم ألا يتسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت العالم التحرك لوقف "المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية" في قطاع غزة.

وقالت ميريانا سبولياريتش "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، في وقت أعلنت إسرائيل أن حربها على غزة "دخلت مرحلة جديدة" وكثفت قصفها للقطاع.

ودمرت الغارات العديد من المباني وأحدثت حفرا ضخمة في الشوارع المدمرة بالكامل. وفي مخيم الشاطئ للاجئين الذي يقع بجانب البحر في مدينة غزة، خلّف القصف الإسرائيلي أضرارا كبيرة، حسب عدة شهود.

وقال شاهد العيان علاء مهدي وهو من سكان وسط مخيم الشاطئ وتتحدر عائلته من المجدل، "ما حصل في الشاطئ زلزال بل أعنف من زلزال، لو كان زلزالا ربانيا لكان أهون مما تسبب به قصف البحرية والمدفعية والطيران، كلهم قصفوا الناس المساكين... هذه مجزرة، إنه إعدام بشري".

وأضاف "لو كانت دول تتحارب معا لما حصل هذا الدمار".

واعتبر مهدي أن "قطع الاتصالات والانترنت قبل دخولهم كان تخطيطا لمجزرة حتى لا يسمعهم أحد، فقد أحدثوا تدميرا شاملا ولم يرحموا البشر ولا الشجر، هذا إعدام كامل".

من جهته، أكد مدير إعلام الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس أن "مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وتضررت آلاف الوحدات السكنية في القصف الإسرائيلي ليلا على قطاع غزة".

وأضاف بصل "عمليات القصف الكثيفة أدت إلى دمار هائل في البنية التحتية والطرقات، تغيرت معالم غزة ومحافظة الشمال بفعل المجازر التي لا مثيل لها".

وأوضح المسؤول "لا نستطيع الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، قطع الاتصالات أصاب عمل الدفاع المدني والاسعاف بانتكاسة".