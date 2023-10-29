العالم اليوم - قتلى وجرحى في غارات عنيفة على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في غارات عنيفة على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - شن الطيران الإسرائيلي والزوارق الحربية خلال الليل غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لترتفع حصيلة القتلى إلى نحو 8000 من بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا.

وقالة وكالة الأنباء الفلسطينية إن الغارات تركزت على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال لقنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.

وقصف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في جباليا شمالي القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، وحي الشجاعية شرقي غزة.

ومساء السبت، استهدف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وما زالت طواقم الإنقاذ تحاول انتشال قتلى وجرحى من تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت التي قصفت، حيث ارتفع عدد المفقودين إلى 1800 بينهم 1000 طفل، بحسب "وفا".

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مستشفى ناصر في خان يونس، عن حاجتها لتوفير أجهزة إنعاش رئوي وأدوية تخدير، بالإضافة إلى معاناة المستشفى من شح المياه الصالحة للشرب.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى توزيع مركبات الإسعاف على أنحاء متفرقة في القطاع، في ظل صعوبة التواصل مع انقطاع شبكتي الاتصالات والانترنت كليا، الأمر الذي يشكّل خطورة على تلك الطواقم التي تحاول القيام بواجبها لإسعاف المصابين.