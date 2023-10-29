العالم اليوم - ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 8 آلاف قتيل

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 8 آلاف قتيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال".

وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى بحسب الوزارة.