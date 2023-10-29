عاجل - اقتحام عنيف من جيش الاحتلال في نابلس (فلسطين اليوم تويتر)

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أحمد جودة - القاهرة - اقتحام عنيف من جيش الاحتلال في نابلس (فلسطين اليوم تويتر)

اقتحام عنيف من جيش الاحتلال في نابلس (فلسطين اليوم تويتر)، أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين وسط مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين عن مصادر قولها إن جرافة عسكرية إسرائيلية جرفت شارع عسكر الرئيسي شرق مدينة نابلس.

أخبار فلسطين.. كارثة في غزة بشأن العمليات الجراحية دون تخدير (ماذا يحدث الآن؟)

وأكدت مُنظمة أطباء بلا حدود، أن بعض العمليات الجراحية تجرى في قطاع غزة من دون تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير، وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن استشهاد نحو 7500 فلسطيني، وإصابة نحو 21 ألف حتى اللحظة، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمُسنين.

وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في مدينة القدس المُحتلة ليو كانز: "نفتقر إلى عقاقير التخدير، ونفتقر إلى المهدئات، نجري الكثير من العمليات بنصف جرعات من البنج، وهو أمر فظيع".

وأوضح في تصريحات صحفية: "لا يكون الشخص مُخدرًا بالكامل كما يجب أن يكون. وفي بعض الأحيان، تجرى العمليات من دون تخدير".

وتحدث كانز عن عملية أجريت هذا الأسبوع لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، قائلا: "اضطررنا إلى بتر نصف قدمه اليسرى تحت تأثير تخدير جزئي، على أرضية المستشفى في الممر لأن جميع غرف العمليات كانت ممتلئة".

وأضاف "كانت والدته وشقيقته حاضرتان. وشاهدتا العملية على الأرض"، مشيرا إلى "صور ومقاطع فيديو مؤلمة لمرضى" أرسلتها فرق منظمة أطباء بلا حدود.

وأشار أيضا إلى أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما احترق 60% من جسده، وكان لا بد من تغيير ضماداته... قام الأطباء بذلك تحت تأثير الباراسيتامول" فقط.

ولفت إلى أنه يصعب على الطاقم الطبي الاضطرار إلى تحديد الأولويات وفق خطورة الإصابات. وشدد على أن "الأمر فظيع في ما يتعلق بإدارة الألم والمعاناة"، داعيا إلى وضع حد عاجل للقصف الإسرائيلي المتواصل وإدخال المستلزمات الطبية إلى غزة.

وأضاف أنه من بين الضحايا "نستقبل عددا كبيرا جدا من الأطفال والنساء، ما يدفعنا إلى القول إن هناك قصفا عشوائيا".

وأوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية أنه يجري اتصالات محدودة مع فرق المنظمة في غزة بفضل هاتفين يعملان عبر الأقمار الصناعية. وقال "يكاد يكون من المستحيل تنسيق أنشطتنا بعد قطع الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة".

بث مباشر تويتر اليوم.. آخر تطورات الأحداث لحظة بلحظة

فلسطين اليوم.. أعداد الشهداء والجرحى في قصف عنيف من طيران ومدفعية الاحتلال

وشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، الليلة، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء وسقوط جرحى، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 فلسطيني، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، فضلًا عن إصابة نحو 20 ألف، مع دخول العدوان يومه الـ23.

أخبار فلسطين.. طيران الاحتلال يلقي قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليًا

وقالت مصادر فلسطينية بقطاع غزة، لوسائل إعلام فلسطينية، أن الغارات تركزت على شمال قطاع غزة، إضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليًا، كما شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في بلدة "جباليا" شمال القطاع، وفي مدينة "رفح" جنوبا، وحى "الشجاعية" شرق غزة. وشنت غارات عنيفة على منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة بئر نعجة وحي الصفطاوي ودوار أبو شرخ في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

فلسطين اليوم.. استعداد جيش الاحتلال للاجتياح البري

وأعلنت حكومة حرب الاحتلال، قد أعلنت في وقت سابق - عن استعداد جيش الاحتلال للاجتياح البرى، في ظل قطعها للاتصالات والانترنت للتغطية على حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال، مساء السبت، عدة منازل في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحى التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأصيب المصور الصحفي فادي الوحيدي بجروح في يده، إثر قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي، وما زالت طواقم الإنقاذ تحاول انتشال جرحى وشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت التي قصفها الاحتلال، حيث ارتفع عدد المفقودين إلى 1800 بينهم 1000 طفل.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

أخبار فلسطين.. انهيار مستشفيات قطاع غزة

وفى سياق متصل، أعلنت إدارة مستشفى ناصر في خان يونس، عن حاجتها لتوفير أجهزة إنعاش رئوي وأدوية تخدير، بالإضافة إلى معاناة المستشفى من شح المياه الصالحة للشرب.

ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023؛ ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

وناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العالم التحرك لوقف "المستوى الذى لا يطاق من المعاناة الإنسانية" في قطاع غزة. وقالت ميريانا سبولياريتش "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه".

وأضافت سبولياريتش: "لقد صدمتُ من المستوى الذى لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض على وقف التصعيد الآن"، مشددة على أن "الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف".

وتابعت أنه من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف. وفى ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا".

وكانت سبولياريتش تتحدث بعد ساعات من انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة "للتصعيد غير المسبوق" للقصف على غزة ودعوته إلى وقف "فوري" لإطلاق النار.