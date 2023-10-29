العالم اليوم - وفاة الممثل الأميركي ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء

انتم الان تتابعون خبر وفاة الممثل الأميركي ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 04:22 صباحاً - ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز وموقع تي.إم.زد المتخصص في أخبار المشاهير أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل الأصدقاء الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، ميتا عن 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس انجليس.

واستشهدت الصحيفة والموقع بمصادر لم تسمها في إنفاذ القانون في نقل الخبر الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه على نحو مستقل.

ولد ماثيو في مدينة وليمستون في ماساتشوستس، ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن للممثل الإميركي جون بينت بيري.