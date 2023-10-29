العالم اليوم - أكسيوس: وزير الدفاع السعودي يزور واشنطن غدا الاثنين

انتم الان تتابعون خبر أكسيوس: وزير الدفاع السعودي يزور واشنطن غدا الاثنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 04:22 صباحاً - ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن غدا الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.

وقالت المصادر لأكسيوس إن الزيارة جرى ترتيبها منذ وقت طويل، لكنها تأتي في وقت بدأت فيه إسرائيل المرحلة الثانية من حرب غزة.

وذكر تقرير أكسيوس أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء من مجلس الشيوخ.

وكان قد بحث الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء الماضي جهود الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.