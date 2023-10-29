نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الأمن يجتمع غدا بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال دبلوماسيون، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم غد الاثنين بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أعلنت اليوم الأحد، أن أكثر من 8 آلاف شخص استشهدوا في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيل الغاشم على غزة في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة لوكالة "فرانس برس" إن "حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال".

وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 شهداء حسب الوزارة.