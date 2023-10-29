نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصرع 9 مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضى تسعة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية من شمال إفريقيا وقد عثر على جثثهم في مياه البحر المتوسط، وفق ما أفادت أمس السبت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وجاء في منشور للمتحدثة باسم المفوضية في إيطاليا كيارا كاردوليتي على منصة إكس «المزيد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط: خمسة بسبب غرق قارب صيد من تونس قبالة ساحل تراباني (صقلية) وأربع جثث عثر عليها من قبل المنظمة غير الحكومية (سي آي) على متن زورق قادم من ليبيا».

ووفق وسائل إعلام إيطالية، عثر على الجثث الخمس على شاطئ في مارينيلا دي سيلينونتي، جنوب غرب صقلية، بينما تم توقيف نحو 20 شخصا كانوا على متن القارب نفسه لدى وصولهم.

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا على الرغم من وصول ائتلاف تقوده جورجيا ميلوني إلى السلطة قبل عام وتعهّده وضع حد لهذه الظاهرة.