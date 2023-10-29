نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال يشن عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت القوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، بالتزامن مع محاولات توغل بري في عدة محاور شمال وشرق قطاع غزة.

وشنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على عدة مناطق في غزة لا سيما شمال القطاع، فيما حاولت قواتها التوغل في مدينة خان يونس وبيت لاهيا وجباليا.

وفي الضفة، اقتحمت قوة عسكرية تابعة للكيان الصهيوني مدينة ومخيم جنين وداهمت منازل نشطاء وأسرى محررين من حركة حماس واشتبكت مع مسلحين فلسطينيين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، قبل أن تنسحب.

كما اقتحمت قوات تابعة لجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية مدينة طولكرم وبلدة ريما شمال مدينة رام الله ما أسفرعن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 10 آخرين، وفجرت منزل عائلة أحد منفذي العمليات ضد المستوطنين.

وشنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في شرق نابلس، واقتحمت مخيم عسكر، واشتبكت مع مسلحين فلسطينيين.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، متزامنا مع تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع إلى استشهاد أكثر من 8000 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، حسب ما ذكرته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.