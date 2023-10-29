نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عودة اتصالات الهاتف والإنترنت تدريجيا إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية في وقت مبكر اليوم الأحد إن اتصالات الهاتف والإنترنت تعود بالتدريج إلى قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أغرقت القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني إنسان والمحاصر منذ 3 أسابيع في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وسط انقطاع كافة الاتصالات، ما صعب عمل المستشفيات وفرق الإغاثة والإسعاف، وفاقم بالتالي معاناة أهل غزة.

وأثارت الخطوة الإسرائيلية الغاشمة انتقادات واسعة من قبل منظمات إغاثية وإنسانية، فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لا سيما أنها تمنع التواصل بين الفرق الطبية والإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، ويرفع عدد الشهداء.