"هذا ليس وقتي".. مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، اليوم الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا "هذا ليس وقتي".

بنس.. “هذا ليس وقتي.. بعد الكثير من الصلاة والتفكير”:

وخلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، صرح بنس قائلًا: "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي.. بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".

دونالد ترامب الأوفر حظًا للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية:

وبحسب الاستطلاعات، وفقًا لموقع "فايفثيرتيايت" المتخصص، تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8%، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين. ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية. ويعتبره مناصرو ترامب "خائنا" لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

وقال بنس: "أنا أغادر هذه الحملة، لكن اسمحوا لي أن أعدكم بأنني لن أتخلى أبدا عن النضال من أجل القيم المحافظة".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024:

ستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية ال 60 التي تجري كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024. وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد البيان السكاني بعد عام 2020. صرح الرئيس الحالي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية ثانية، مع نائب الرئيس كامالا هاريس كنائبة له.

في الولايات المتحدة، تأتي الانتخابات العامة بعد المؤتمرات الحزبية والانتخابات الأولية التي تجريها الأحزاب الرئيسية لتحديد مرشحيها. من المقرر أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 20 يناير 2025.