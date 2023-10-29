نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا ويعرب عن تقديره لموقف بلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الاحد 29 الجاري، السيدة "حاجة لحبيب" وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ان أبو الغيط استهلّ اللقاء بالإعراب للوزيرة البلجيكية عن تقديره لمواقف بلادها حيال القضية الفلسطينية وآخرها تصويت بلجيكا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقدم من المجموعة العربية بشأن الدعوة لتطبيق هدنة إنسانية في غزة، مشيرًا إلى ان الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة.

وعبر السيد الأمين العام عن ادانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله وقصف مدنيين ابرياء اغلبيتهم الأطفال والنساء.

وأكد رشدي ان الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني، كما أعرب الطرفان خلال اللقاء عن رفضهما لسياسة "الترانسفير" أو ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة.