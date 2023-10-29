الاحتلال يعتقل 35 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 35 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 35 مواطنًا فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة، في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء فلسطين منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية للأنباء اليوم، فقد تركزت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، جنين، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، وطولكرم، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) بلغت أكثر من (1590) حالة اعتقال، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.