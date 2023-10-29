العالم اليوم - الخارجية السعودية تعلن بدء المحادثات السودانية في جدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، عن بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وقالت الخارجية السعودية إن المحادثات بين الجيش والدعم السريع لن تناقش أي قضايا سياسية، وسوف تقتصر على وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة.

وتتركز المحادثات على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

وأكد الميسران (الولايات المتحدة والسعودية) إنهم هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات، لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي ستسترشد بها المحادثات.