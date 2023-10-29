العالم اليوم - اختطاف والد نجم ليفربول.. ورئيس البلاد يتدخل

انتم الان تتابعون خبر اختطاف والد نجم ليفربول.. ورئيس البلاد يتدخل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - اختطف مسلحون مجهولون، السبت، والدي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، في موطنهما كولومبيا، قبل أن يتم إنقاذ والدته، فيما لا يزال والده مفقودا.

تسعى الشرطة الكولومبية للقبض على مختطفي والد لويس دياز من أجل عودته إلى جانب والدة اللاعب من جديد.

ووفقا لموقع "إي إس بي إن"، تدخل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في القضية، وأعلن إنقاذ والدة نجم المنتخب الوطني، بينما يستمر البحث عن والده.

وتجري السلطات المحلية بحثا موسعا في مدينة بارانكاس، شمالي كولومبيا، لاسترجاع والد دياز.

في حين يستعد ليفربول لمواجهة نوتنغهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، لم يتحدد موقف لويس دياز من المشاركة في ظل اختطاف والده والحالة التي تمر بها عائلته.