العالم اليوم - البابا يدعو لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - دعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقال البابا في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس "لا ينبغي لأحدأن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة". وأضاف "وقف إطلاق النار(...) نقول وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار. أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائما هزيمة، دائما".

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