نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تقيم 4 محطات لوجستية متكاملة جديدة تيسيرًا لإجراءات تعزيز الصادرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن 4 محطات لوجستية متكاملة تهدف إلى انسيابية الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التفتيش والتخليص وفحص المنتجات والإسهام في تنمية وتعزيز الصادرات والواردات ورفع جودة المنتجات وتعزيز الاستيراد المباشر وتوفير فرص عمل.

وقال المهندس عوض بن سالم السديري مدير عام مساعد بمركز عُمان للوجستيات إن المحطات اللوجستية المتكاملة تقع في كلٍّ من ميناء صحار ومطار مسقط الدولي وميناء خزائن البري والمدينة اللوجستية بصحار، وتتضمن مكاتب لموظفي جهات القيد ومستلزماتها، ومختبرات مجهزة ومرخصة لفحص السلع بكل أنواعها، إضافة إلى منصة مهيئة لتفتيش أكبر عدد من الشاحنات أو الحاويات في وقت واحد ومخازن مهيأة ومرخصة حسب مواصفات السلع.

وأضاف أن المحطة تتضمن أيضًا سكنًا لموظفي جهات القيد - إن دعت الحاجة - وميزانًا لوزن الشاحنات والحاويات، ومرافق للسلع التي تمَّ التحفظ عليها لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري، إضافة إلى مرافق للخدمات الأساسية وأجهزة للرصد والتفتيش، مشيرًا إلى أن المركز يقوم حاليًا بدراسة طرح مزايدة لإنشاء محطات لوجستية متكاملة أخرى في عدد من المواقع بسلطنة عُمان.

يُذكر أنَّ مركز عُمان للوجستيات قام أخيرًا باعتماد إنشاء محطة لوجستية متكاملة للتخليص والتفتيش بسوق خزائن للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، ويعد المركز الجهة المنظمة لإنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص، ويستوجب أخذ الموافقة النهائية من المركز قبل إنشاء أي محطة لوجستية للتفتيش والتخليص كونه الجهة المختصة.