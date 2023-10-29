نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تؤكد أنَّ الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تعد جرائم حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكَّدت سلطنة عُمان أنَّ استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشجبها كافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وحذَّرت من مغبة العمليات العسكرية البريّة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وناشدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر حقنًا لدماء الأبرياء ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين.