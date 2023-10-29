نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز الثقافي الكوري: نسعى لتعزيز شعبية رياضة التايكوندو في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المركز الثقافي الكوري في الحفل الختامي لبطولة البراعم تحت 12 سنة بجامعة حلوان والتي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 80 ناديًا وهيئة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية.

وهنأ المركز الثقافي الفائزين في البطولة، وبهذه المناسبة قام المركز الثقافي بإهداء الاتحاد المصري للتايكوندو مجموعة من البدل والأدوات التدريبية الخاصة بالتايكوندو وذلك بدعم من المؤسسة الكورية للترويج الرياضي ومنظمة الترويج للتايكوندو.

ومن المقرر توزيع هذه الأدوات على عدد من الأندية وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسي رياضة التايكوندو، ولا سيما في ظل الإنجازات العديدة التي حققها لاعبو التايكوندو المصريين في البطولات الدولية والعالمية.

ومن جانبه، أعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري عن أمله في أن تسهم هذه الأدوات في تعزيز شعبية رياضة التايكوندو والتي تشكل أحد ركائز الموجة الكورية، مشيرًا إلى أن المركز الثقافي الكوري سيواصل دعمه لنشر رياضة التايكوندو في مصر، معربًا عن أمله في أن يحقق المنتخب المصري المزيد من الإنجازات في أولمبياد باريس 2024.