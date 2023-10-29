القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما.

وجاء في بيان القسام: "مجاهدونا يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما".

وأكدت اندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في منطقة زيكيم شمال غرب قطاع غزة، إلى جانب اشتباكات بالرشاشات الثقيلة ومضادات الدروع مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب موقع "إيرز" العسكري، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في صفوف الإسرائيليين.

وكانت الفصائل الفلسطينية في القطاع قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غرب القطاع، بالصواريخ وقذائف الهاون كما تم استخدام مسيرة "الزواري" الانتحارية لضرب آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا.

وسبق ذلك إعلانها تصدي مجموعاتها للقوات الإسرائيلية في منطقة الأمريكية شمال غرب مدينة بيت لاهيا.

وجاء في بيان "القسام": "يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص".

وأضاف البيان: "اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.