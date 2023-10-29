نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القسام تنفذ إنزالا مفاجئا خلف خطوط الاحتلال في إيرز ومصادر عبرية تتحدث عن قتال شرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "تبادلا لإطلاق النار بين قوات الجيش وعناصر من كتائب القسام يجري في موقع إيرز العسكري وتم القضاء على عدد من الإرهابيين"، فيما أفادت مصادر عبرية أن قتالا شرسا يجري في المنطقة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة مع هذه الوحدات المتسللة.

وسبق أن قالت "كتائب القسام"، إن "مجاهدينا يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما".

مؤكدة أنها لا تزال تدك موقع إيرز بقذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.