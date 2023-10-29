العالم اليوم - إسرائيل تتحدث عن اشتباكات في إيريز.. وحماس: باغتناهم بتسلل

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتحدث عن اشتباكات في إيريز.. وحماس: باغتناهم بتسلل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - اندلعت اشتباكات على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، بين قوات الأخيرة ومقاتلين من حركة حماس، الأحد، في اليوم الـ23 من الحرب بين الطرفين.

وأفاد مراسلنا بصدور تحذير إسرائيلي من عملية تسلل في منطقة معبر إيريز على حدود غزة، وسماع أصوات تبادل إطلاق نار في المنطقة.

وفي وقت لاحق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه جرى إطلاق صواريخ على القوات الإسرائيلية في إيريز.

وقالت "إن الجيش الإسرائيلي قتل عددا من إرهابيي حماس الذين حاولوا فيما يبدو التسلل إلى منطقة معبر إيريز".

وذكرت أن هؤلاء خرجوا من من أنفاق تحت الأرض، على بعد مئات الأمتار من المعبر.

وشددت على أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المكان.

"علمية مباغتة"

ومن جانبها، ذكرت حركة حماس في بيان بأن مقاتليها باغتوا "القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (قرب إيريز) بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بقوات العدو واشتباكهم معها".

وذكرت أنهم استهدفوا "عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية غرب موقع إيريز"، متحدثة "عن اشتعال النيران فيها في دبابتين وقتل عدد من الجنود هناك".

وذكرت أن "عناصرها قصفوا موقع إيرز بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع".

وشددت على أن عناصرها "نفذوا عملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيريز"، حيث اخترقوا الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية".

عمليات توغل

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق إنه يجري عمليات توغل في شمالي قطاع غزة، وتحدث عن قتل مسلحين فلسطينيين في منطقة الساحل الشمالي المحاذية لمنطقة زيكيم داخل إسرائيل.

وقال إن طائرات حربية وأخرى مسيرة إسرائيلية استهدفت مبان عسكرية لحركة حماس، يتحصن في داخلها عناصر للحركة، بحسب بيان للجيش.

وتحدث عن استهداف منصات إطلاق الصواريخ ومواقع استطلاع.

وبدأت إسرائيل في الأيام الأخيرة عمليات توغل محدودة في شمال وشرق القطاع.