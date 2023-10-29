نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حرائق في كريات شمونة بعد استهدافها بصواريخ من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى وسط أنباء إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا.

كما أعلنت أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

وذكرت مصادر عبرية أنه تم "تم رصد ثلاث عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ونجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض إطلاقين، وسقط إطلاق آخر في منطقة مفتوحة. وردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار".