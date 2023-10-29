بنجلاديش تعتقل الأمين العام للحزب الوطني مع بدء إضراب مناهض للحكومة

دكا ـ د.ب.أ: اعتقلت الشُّرطة البنجلاديشية شخصية بارزة في حزب المعارضة الرئيسي في بنجلاديش مع بدء إضراب عام يستمر يومًا واحدًا بمختلف أنحاء الدولة احتجاجًا على ما قال الحزب إنَّه هجمات على مسيرته المناهضة للحكومة في العاصمة دكا، حسبما ذكر متحدث باسم المعارضة أمس الأحد.

وقال شيرول كبير خان، المسؤول الإعلامي في حزب المعارضة، إنَّ الشُّرطة اعتقلت ميرزا فخر الإسلام المجير، البالغ من العمر 75 عامًا، والأمين العام للحزب الوطني البنجلاديشي، من مقرِّ إقامته في حي جولشان في العاصمة دكا صباح أمس.

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