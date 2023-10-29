روسيا تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

موسكو ـ ا.ف.ب: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ القوات الروسية أسقطت 36 طائرة بِدُونِ طيار أوكرانية ليل السبت الأحد فوق البحر الأسود وشِبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة على تليجرام «ليل التاسع والعشرين من أكتوبر، أحبِطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مُسيَّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية».

وأضافت «أنظمة الدفاع الجوِّي المُناوبة دمَّرت 36 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شِبه جزيرة القرم».

ولم يصدر تعليق فوري عن السُّلطات الأوكرانية.

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