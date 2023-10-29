بنس يعلن انسحابه من سباق الجمهوريين نحو الرئاسة

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلًا «هذا ليس وقتي». وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيجاس، قال بنس «لقد أصبح واضحًا بالنسبة لي أنَّ هذا ليس وقتي»، وأضاف «بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة». بحسب الاستطلاعات تقتصر نيَّات التصويت لبنس على 3,8 بالمئة وفق موقع فايفثيرتيايت المتخصص، وآماله عمليًّا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظًّا للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

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