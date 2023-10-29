تظاهرات فـي لندن وباريس ونيويورك دعما للفلسطينيين

عواصم ـ ا.ف.ب: تظاهر الآلاف في لندن وباريس ونيويورك تأييدًا للشَّعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. في لندن انطلق المتظاهرون من ضفاف نهر التايمز نحو ساحة البرلمان، على مسافة غير بعيدة من ساعة بيج بن. وتم حشد أكثر من ألف شرطي لتأمين التظاهرة التي نظّمت بينما تواصل «إسرائيل» قصف قطاع غزة السبت بعد ليلة من الضربات الكثيفة، في اليوم الثاني والعشرين من العدوان. في باريس، شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة السبت دعمًا للشَّعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيَّده القضاء.
ومنعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية. على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، نزل آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى بروكلين، أكبر منطقة في نيويورك، السبت. ووصل الحشد الذي انطلق من متحف بروكلين، إلى جسر بروكلين الشهير الذي يربط هذه المنطقة بجزيرة مانهاتن والذي اضطرت الشرطة إلى إغلاقه أمام حركة المرور بسبب الازدحام.
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