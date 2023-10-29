نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل استيقظت الإنسانية.. مطار العريش الدولي بشمال سيناء يستقبل مساعدات إنسانية موجهة إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غزة الآن.. في ظل الهجمات العنيفة التي يشهدها قطاع غزة على يد الكيان المحتل إسرائيل، تسعى الكثير من الدول العربية وغير العربية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تحمل بعض من المواد الغذائية التي لطالما حرم منها أهالي القطاع بسبب العدو الإسرائيلي، ومن هذه الدول فرنسا والتي قامت بإرسال مساعدات انسانية إلى القطاع.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تفاصيل كاملة بشأن المساعدات الانسانية التي أرسلتها فرنسا إلى قطاع غزة.

هل استيقظت الإنسانية.. مطار العريش الدولي بشمال سيناء يتقبل مساعدات إنسانية موجهة إلى غزة

عن طريق مطار العريش الدولي بشمال سيناء.. فرنسا ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

في ظل المساعدات المقدمة من بعض الدول التي تعرف معنى الإنسانية إلى قطاع غزة، استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، طائرة مساعدات فرنسية لصالح قطاع غزة.

وكشف الدكتور، خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الطائرة تحمل على متنها 17 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وكان في استقبالها السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي.

وأضاف أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يقومون بتفريغ محتوياتها لنقلها إلى مخازن مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.

المساعدات المرسلة من مصر إلى قطاع غزة

ومن الجدير بالذكر، كانت مصر أول من أرسلت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن بعدها قامت عدة دول أخرى بالتعاون من أجل إدخال مزيد من المساعدات داخل القطاع، حيث تم إدخال 20 شاحنة وبعدها 17 شاحنة جميعها محملة بمختلف المساعدات سواء السلع الغذائية وغيرها من الأشياء الضرورية.

اقرأ أيضًا: عاجل| فشل كبير يضرب إسرائيل.. ونتنياهو يهدد بضرب هؤلاء الدول عاجل | "لا يوجد أشقاء يافلسطين".. إيمان العاصي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى العرب بعد قطع الاتصال عن غزة

ويجدر الإشارة إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدأ منذ يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، حيث قامت حركة حماس بشن هجمات صاروخية على جيش العدو الإسرائيلي لتقوم اسرائيل بالرد عليهم بأعنف الأساليب مستخدمة في ذلك طرق محرمة دوليًا لتتسبب في سقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين.