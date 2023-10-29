نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأردني ينفي استخدام طائرات أمريكية قواعد سلاح الجو لتزويد القوات الإسرائيلية بالذخائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الجيش الأردني اليوم الأحد على أنْ "لا صحة لما ينشر حول استخدام قواعد سلاح الجو من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

وأضاف أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات، يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كافة التحديات والمصاعب إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

هذا ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعداد الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.