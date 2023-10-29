نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏بصاروخ أرض جو وإصابها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة ‏وهي تسقط.

وقال "حزب الله" في بيانه: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد ‏الواقع في 29 أكتوبر 2023 باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة ‏وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة". ‏

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

ولا تزال الحرب على غزة مستمرة منذ فجر السبت 7 أكتوبر بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم، حيث قصف الطيران الحربي قطاع غزة بلا هوادة منذ 7 أكتوبر، وفي الـ27 من الشهر ذاته وسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة.

وأسفر القصف على القطاع عن مقتل أكثر من 8000 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا آخرين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 311 عسكريا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 230 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال، إلا أن الوضع ظل على حاله حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع باستمرار.