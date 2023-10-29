نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام في لبنان تعلن قصف مستوطنة "نهاريا" الإسرائيلية بـ16 صاروخا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها "قصفت مغتصبة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يتبدل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى على حدود لبنان الجنوبية، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.