نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة حاشدة في العاصمة اليونانية دعما لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة أنباء "أمنا"، أن آلاف المواطنين احتشدوا في مسيرة لدعم فلسطين سارت من وسط العاصمة اليونانية أثينا مرورا بالسفارة الأمريكية إلى السفارة الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن المسيرة بمبادرة من النقابة الشيوعية "الجبهة القتالية اليونانية" وبدعم من المنظمات العامة، ومشاركة العديد من الفلسطينيين في الحدث، ومن بينهم السفير الفلسطيني يوسف دورهوم.

وتجمع الناس في حديقة الحرية وسط العاصمة اليونانية وساروا إلى السفارة الأمريكية ومن ثم إلى السفارة الإسرائيلية.

وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفوري للمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلي"، و"نحن نقاتل من أجل سلام الأمم. من أجل فلسطين حرة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وفي خطاباتهم، أدان ممثلو النقابات العمالية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، قائلين إنهم مسؤولون عن "المذبحة" التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

كما أدان المتظاهرون الحكومة اليونانية التي امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على القرار الأردني بشأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن الجدير ذكره أن الشرطة لم تستخدم هذه المرة الغاز وقنابل الصوت ضد المشاركين، كما حدث خلال المظاهرة الحاشدة السابقة دعما للفلسطينيين، التي جرت في 18 أكتوبر.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، قرارا اقترحته لدول العربية يدعو إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في غزة.

وصوتت 120 دولة لصالح الوثيقة، بما في ذلك روسيا، وعارضتها 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 45 دولة، بما في ذلك اليونان، عن التصويت.