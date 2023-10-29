فرنسا تدين هجمات المستوطنين الاسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - دانت فرنسا الأحد "أعمال العنف غير المقبولة" التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان: "تدين فرنسا بشدة هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، فضلا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسلح المستوطنين، وتدربهم على قتل الفلسطينيين.

وأضاف المالكي أن "إرهاب المستوطنين يتواصل، والهدف المباشر الآن هو إرهاب مواطنينا ومنعهم من الوصول إلى حقولهم وقطف زيتونهم".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بحماية المستوطنين وتدعمهم "عبر التشريعات التي يصيغها القتلة أنفسهم"، مؤكدا على أنه "نظام إرهابي متكامل".

دانت فرنسا الأحد "أعمال العنف غير المقبولة" التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان: "تدين فرنسا بشدة هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، فضلا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الاحتلال الإسرائيلي تسلح المستوطنين، وتدربهم على قتل الفلسطينيين.

وأضاف المالكي أن "إرهاب المستوطنين يتواصل، والهدف المباشر الآن هو إرهاب مواطنينا ومنعهم من الوصول إلى حقولهم وقطف زيتونهم".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بحماية المستوطنين وتدعمهم "عبر التشريعات التي يصيغها القتلة أنفسهم"، مؤكدا على أنه "نظام إرهابي متكامل".