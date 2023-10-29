العالم اليوم - مصر.. عبور 33  شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - أكدت مصادر دوت الخليج، عبور 33 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني على مدار الأحد، وذلك بعد الانتهاء من تفتيشها في معبر العوجة - نيتسانا من خلال السلطات الإسرائيلية.

ويعد هذا العدد أكبر دفعة تصل قطاع غزة في يوم واحد منذ بدء إرسال المساعدات السبت 21 أكتوبر، ليصل بذلك إجمالي شاحنات المساعدات التي وصلت فعليا إلى غزة 117 شاحنة من أصل 132 شاحنة أرسلتها السلطات المصرية على سبع دفعات حتى الآن.

وعلم مراسلنا في العريش أنه جار إنهاء إجراءات تفتيش باقي الشاحنات المعطلة في معبر العوجة - نيتسانا تمهيدا لتحريكها إلى القطاع.

وفي وقت سابق، تم الإعلان على أن إجمالي شاحنات المساعدات التي خرجت من الجانب المصري هو 133شاحنة، منذ 21 من أكتوبر حتى الآن.

وبسبب إجراءات التفتيش الإسرائيلية المعقدة تستغرق رحلة شاحنات المساعدات نحو 100 كيلو متر بدءا من معبر رفح المصري مرورا بمعبر العوجة أو نيتسانا، وصولا إلى معبر رفح الفلسطيني، الأمر الذي يعوق وصول المساعدات إلى القطاع بوتيرة منتظمة.