عاجل - فيديو زلزال ضخم يهز ألمانيا.. وكلمة السر فلسطين (ماذا يحدث الآن؟)

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أحمد جودة - القاهرة - فيديو زلزال ضخم يهز ألمانيا.. وكلمة السر فلسطين (ماذا يحدث الآن؟)

فيديو زلزال ضخم يهز ألمانيا.. وكلمة السر فلسطين (ماذا يحدث الآن؟).. شهدت العاصمة الألمانية برلين، مساء الأحد، وقفة احتجاجية مساندة للشعب الفلسطيني وتنديدًا لما تشهده من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتعد بمثابة زلزال ضخم يهز ألمانيا مساندة ودعمًا للقضية الفلسطينية.

مشاهد مرعبة.. قصف جيش الاحتلال محيط مستشفى القدس بعد إنذار بإخلائها (فيديو فلسطين اليوم)

وبثت الصفحة الرسمية لتلفزيون فلسطين، قبل قليل، مقطع فيديو تظهر حجم الأضرار البالغة التي لحقت بمستشفى القدس، في قطاع غزة، بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محيط المستشفى، الذي يتواجد فيه عدد كبير من المرضى والمصابين، كما يأوي ما يزيد على 12 ألف نازح فلسطيني، لجأوا للمستشفى نتيجة القصف المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس

ويظهر مقطع الفيديو الأضرار البالغة التي تسببت فيها غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قصف محيط مستشفى القدس، إذ انتشرت الأتربة والغبار في المستشفى الذي تعج غرفه وطرقاته بالجرحى والمصابين، فضلًا عن آلاف الأسر النازحة، التي لم تجد ملجأ سوى المستشفى.

فلسطين اليوم.. مدعي الجنائية الدولية يفجر مفاجأة مدوية بشأن جرائم الاحتلال في غزة

وقال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن سكان غزة يعانون من حرب لم يختاروها، حتى باتت الصورة مرعبة.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن العدالة للجميع ولا تمييز بين إنسان وآخر، وسنحقق بالجرائم التي ارتكبت في إسرائيل إن ثبتت.

وتابع كريم أحمد خان:"حاولت الدخول إلى غزة لكنني لم أتمكن، ولا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني، وعلى إسرائيل مسؤولية أخلاقية وقانونية لاحترام قواعد الاشتباك.

وأضاف كريم أحمد خان، أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه، متابعا:"لم أتمكن من الدخول إلى غزة".

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

قصف مدفعي جديد يزلزل غزة.. اعرف أعداد الشهداء والجرحى (فلسطين اليوم)

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأدى الهجوم الأخير إلى سقوط 12 شهيدًا، بينهم سيدة حامل، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وذلك نتيجة غارات شنها طيران الاحتلال على النصيرات، وسط قطاع غزة.

"وباء خطير يهدد غزة".. أمراض وجثث تحت الأنقاض (فلسطين تويتر)

وجددت عدة جهات فلسطينية وأممية تحذيراتها من الانتشار الوشيك لأوبئة خطيرة في قطاع غزة، نتيجة تدمير البنية التحتية وغياب مقومات الحياة الأساسية المتمثلة في الغذاء والماء والدواء، منذ السابع من أكتوبر.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الأونروا لإنشاء نظام لمراقبة تفشى الأمراض ورصد الأمراض المعدية الأكثر شيوعا مثل التهابات الجهاز التنفسي، وسط توقعات بانتشار جدري الماء والتهابات الجلد.

وحذرت وزارة الصحة بغزة، من "اندلاع موجة وبائية كبرى"، بسبب شرب مياه ملوثة وتضرر شبكات الصرف الصحي، وانعدام المستلزمات الضرورية والرعاية الصحيةK وأعلنت عن 3150 إصابة بأمراض وبائية، قبل أيام.

وبين أكثر من 7 آلاف فلسطينيا سقطوا في المواجهات، قدّر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قبل أيام أن 1000 جثة مازالت تحت الأنقاض في غزة لم يتم تسجيلها ضمن الضحايا.

فلسطين اليوم.. أوضاع صحية متردية

وقال عدد من الأطباء المتخصصين في الوبائيات والأمراض المتوطنة والطب الوقائي، إنه بعد أي عمليات أو معارك حربية تتراكم النفايات وركام المباني المدمرة ويحدث نوع من التعفن وتحلل جثث البشر والحيوانات، خاصة التي مازالت تحت الأنقاض، وينتج عنها ميكروبات ضارة.

وأكد الأطباء، أنه نتيجة تلوث مياه الشرب والطعام يؤدي إلى انتشار أمراض وأوبئة خطيرة أبرزها الكوليرا، بالإضافة إلى أمراض كانت مختفية في مناطق الحروب مثل غزة، وتظهر مرة أخرى، مثل الجدري، بسبب نقص التغذية وتدهور الصحة العامة، وأن الأدخنة السامة الناتجة عن القصف الجوي والحرائق والتدمير، تزيد من فرص انتشار السرطان، خاصة سرطان الرئة.

فلسطين اليوم.. أمراض محتملة

مرض السُل أيضا أحد أخطر الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء، ويحذر منه أستاذ الوبائيات، والسل هو مرض معدٍ خطير يُصيب الرئتين وتنتقل البكتيريا المسببة للإصابة به من خلال الرذاذ عبر السعال والعطس.

ويضيف أن هناك أيضا الأمراض المشتركة التي تنتقل من الإنسان إلى الحيوان أو العكس، ومنها فيروسات الروتا وأنفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وغيرها، ما يؤدي إلى حدوث إعياء ووفيات.

نقص الغذاء وضعف المناعة يجعل فرص العدوى بالفيروسات والأمراض المعدية سواء بين الناس أو من الحيوانات للإنسان والعكس.

بث مباشر تويتر اليوم.. آخر تطورات الأحداث لحظة بلحظة

فلسطين اليوم.. الإجراءات العاجلة

تتوقف محاصرة الوباء على عدة أمور:

كمية اللقاحات والأدوية والمساعدات الطبية التي ستصل للمتضررين من الوباء.

مدى استجابة المستهدفين بتعزيز مناعتهم لمقاومة الأوبئة.

توافر الأطقم الطبية التي تعمل في مواجهة الأوبئة.

فلسطين اليوم.. أمراض عابرة للحدود

وتتسع رقعة المتضررين من الأوبئة لتشمل إلى جانب السكان كافة المسعفين والمنسقين الصحيين والطواقم الطبية والإغاثية العاملة في منطقة مهددة بالأوبئة مثل قطاع غزة مهددة بأن تكون عرضة للعدوى

ويشير أستاذ الوبائيات المصري إلى بُعد مهم مرتبط باحتمالات انتقال الوباء إلى الدول والمناطق المحيطة بغزة، كالتالي:

الدول والمناطق المحيطة بالمنطقة المعرضة للأوبئة الناتجة عن الحروب، مثل غزة، منوط بها تعزيز مناعة سكانها وإعطائهم لقاحات فعالة لحمايتهم.

حال ظهور وباء في أي منطقة مجاورة لقطاع غزة مثل مصر، يجب التعامل بسرعة معه قبل انتشاره بين السكان.

أشهر الأمراض العابرة للحدود هي الكوليرا والأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء.

القوارض التي تنتقل من مكان لمكان ومن بلد إلى بلد، قد تنقل الأمراض، ويجب مكافحتها حتي لا تكون مسببا في انتشار الأوبئة والأمراض للدول المجاورة لمنطقة الوباء.

فلسطين اليوم.. تحذير مصري

وحذر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، من أنّ معدل انتشار الأوبئة في قطاع غزة أمر وارد، بسبب ارتفاع معدلات الوفيات ونقص الخدمات الطبية والعلاجية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال احتفال باليوم العالمي لالتهاب السحايا: "مستعدون للعمل على محورين، الأول تأمين المصريين من عدوى الأمراض، والثاني الاستعداد لتقديم كامل الدعم للأخوة في غزة لتقليل وطأة نقص الخدمات".

وأكد وزير الصحة، استعداد وزارة الصحة للترصد الوبائي وتقديم كامل الدعم لقطاع غزة وسد نقص الخدمات الطبية والعلاجية.