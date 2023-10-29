نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 6 وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في الولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "إن بي سي" مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الهالوين في الولايات المتحدة، ووردت أنباء عن 3 وفيات أخرى في عدة مدن في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه يحتفل بعيد الهالوين تقليديا يوم 31 أكتوبر، ونظرا لأن هذا التاريخ يصادف يوم عمل في العام 2023، فقد أقيمت الاحتفالات في العديد من المدن الأمريكية ليلة 28-29 أكتوبر.

وفي إنديانابوليس بولاية إنديانا أيضا، خلال حفل شبابي اجتذب أكثر من 100 شخص، أدى إطلاق نار إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. وتتراوح أعمار جميع الضحايا بين 16 و22 عاما.

وفي الوقت نفسه، تمكن ضباط إنفاذ القانون من اعتقال عدة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية.

من جهته، كتب عمدة المدينة جو غوجسيت عبر حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "هناك عدد كبير جدا من الأسلحة النارية في أيدي أولئك الذين لا شغل لهم بتلك الاسلحة، وفي كثير من الأحيان تكون النتيجة هي العنف".

وفي السياق، وقع إطلاق نار في شيكاغو بولاية إلينوي، حيث أقدم شخص مجهول على إطلاق النار على احتفال أقيم في إحدى المناطق. وفي النتيجة تم نقل 15 شخصا إلى المستشفى، وتم اعتقال المجرم واحتجازه من قبل الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

إلى ذلك، تم تسجيل حوادث إطلاق نار مميتة في مدن تيكساركانا بولاية تكساس، وميرسيد في كاليفورنيا، ومانسفيلد في أوهايو.

وذكرت إدارات الشرطة المحلية إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في تلك الحوادث هناك.