نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدى الاحتلال ويرفض إخلاء مستشفى القدس في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.

وقالت الجمعية في بيان: "قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، اتصلت المخابرات الإسرائيلية بمدير مستشفى القدس طالبين منه الإخلاء الفوري لمباني المستشفى، تمهيدا لقصفه، الأمر الذي رفضه المدير مشددا على أن المستشفى يأوي آلاف الجرحى والمرضي والنازحين وأغلبهم من الأطفال والنساء.

وقال مدير مسشتفى القدس إن نحو 16 ألف نازح موجودون داخل مستشفى القدس المهدد بالقصف.

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح.