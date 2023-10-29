كتائب القسام تقصف تل أبيب مجدداً

كتائب القسام تقصف تل أبيب مجدداًأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الأحد، عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، فيما دوت صافرات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" وكفار سابا ورعنانا.

وعاودت صافرات الإنذار لتدوي مجددا في "تل أبيب" ومحيطها للمرة الثانية خلال عشر دقائق.

وذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أن صاروخا سقط في هود هشارون وهرعت سيارات الإسعاف الصهيونية للمنطقة، فيما سقط صاروخ آخر على مستوطنة في الضفة المحتلة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس عن قصف تحشدات لجنود العدو قرب “بوابة السريج” و”بوابة السناطي” بقذائف الهاون، وقصف “نير عوز” برشقة صاروخية.

كما قصفت التحشدات العسكرية في موقع “العين الثالثة” بقذائف الهاون، ومجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية.

واستهدفت آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ويأتي ذلك فيما يخوض مجاهدو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، منذ عدة ساعات اشتباكات ضارية من النقطة صفر، بعدما نفذوا عملية إنزال خلف خطوط العدو في منطقة حاجز إيرز (شمال بيت حانون) شمال قطاع غزة.

وهذه عملية الإنزال خلف خطوط العدو الثانية اليوم، شمال قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأنه رغم القصف الصهيوني المكثف استمرت رشقات المقاومة لتدوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات صهيونية، إلى جانب التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة شمال القطاع.