نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا عددا من الصواريخ أطلقت من سوريا وسقطت في منطقة مفتوحة ونرد على مصادرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد "رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة"، لافتا إلى أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "منذ قليل تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في منطقة مفتوحة، وقوات الجيش ترد بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار".

ويم الثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات المدفعية ردت على إطلاق قذيفتين من الجانب السوري على الجولان المحتل.

وجاء في بيان للجيش: "تم رصد إطلاق قذائف من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وقد وقعت في أماكن غير مأهولة بالسكان".

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بإطلاق نيران المدفعية على مواقع الإطلاق، فيما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "صفارات إنذار دوت في منطقة طبريا، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق جنوب هضبة الجولان".

ويأتي ذلك وسط توتر تشهده الحدود السورية الإسرائيلية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.