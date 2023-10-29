نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأردني: طلبنا من الولايات المتحدة صواريخ باتريوت ومنظومة تصدي للمسيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.

وقال الحياري في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، إن الأردن طلب القوات المسلحة من الولايات المتحدة منظومة لمقاومة الطائرات المسيرة لما تشكله من تهديد للواجهات الحدودية لاستخدامها في تهريب المخدرات.

كما اشار الحياري إلى أن الأردن طلب من الولايات المتحدة تعزيز المنظومة الدفاعية للجيش الأردني بصواريخ باتريوت "التي لا يمكن تشغيلها بالإمكانات المحلية، وتحتاج لشريك استراتيجي".

وقال أن "الأردن محاط بالتهديدات على مختلف الواجهات الحدودية والباتريوت سلاح دفاعي يواجه هذه التهديدات".

من جهة اخرى، قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية أن كثافة حركة الطائرات في أجواء المملكة أمر قديم واعتيادي لم يبدأ بالتزامن مع أحداث في غزة.