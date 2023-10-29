نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استهداف مركز قيادة فرقة غزة في جيش الاحتلال وقصف كثيف لمستوطنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن قصف كيبوتس بيئري وصوفا بعدد من الرشقات الصاروخية.

وقالت "ألوية الناصر صلاح الدين"، إنها "تقصف تحشدات العدو العسكرية قرب قاعدة "زيكيم" العسكرية بـ 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم".

وأعلنت "كتائب القسام" أنها "تواصل دك الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وبحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي، دوت صفارات الإنذار في محيط مستوطنة كيسوفيم.

وأعلنت "كتائب القسام" عبر حسابها على "تلغرام" قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وبحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام بغلاف غزة، إثر رشقات صاروخية أطلقت من غزة