نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبير مستشاري الرئيس الأوغندي: نتطلع لتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المصرية في استغلال ثرواتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير محمد كيسولي كبير مستشاري الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني لشؤون الشرق الأوسط أن مشاركته في مؤتمر الاتحاد الإفريقي الدولي للتعدين والاسثتمار الذي يعقد في القاهرة تأتي لدعم جهود الحكومة الأوغندية في تنشيط التجارة والاستثمار وترجمة علاقاتها القوية والتاريخية مع مصر.

وأضاف السفير محمد كيسولي، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج، أن اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشقيقه الأوغندي موسيفيني، في الرؤية، ساهم في تنشيط المجال الاقتصادي، باعتباره من أهم العوامل التي تمكن الشعبين من تحقيق الاستفادة وتعميق أواصر الصداقة، لافتا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول إن لم تترجم لعلاقات اقتصادية حقيقية وتبادل منافع تصبح علاقات عقيمة.

وتابع كبير مستشاري الرئيس الأوغندي، لدينا أرض بكر، مليئة بالثروات، ولكن ليست لدينا الخبرات التي تمتلكها مصر والامكانيات الفعلية لإقامة تلك المشاريع بشراكات عالمية وهو ما نتطلع إليه.

وأوضح كيسولي، أن تسهيلات الاستثمار في أوغندا ليس لها مثيل في العالم، وكل مستثمر يتمتع باختيار الاستثمار الأنسب له، ولا توجد قيود على دخول الأموال وخروجها، ففي أوغندا يمكن أن تدخل بأموالك صباحا وتخرج بها كاملة في المساء دون أن تفرض عليك الدولة شروط معينة، مشيرا إلى تقديم مزايا وتسهيلات مالية في اصدار التراخيص والبدء الفوري في العمل على أرض الواقع.

ووجه كيسولي، الدعوة لكل المستثمرين المصريين والشركات الراغبة فى الاسثمار فى أوغندا للزيارة واكتشاف الفرص الأنسب بدعم من رئيس الجمهورية شخصيًا.