نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدعي عام الجنائية الدولية: وصول المساعدات لأهالي غزة حق يكفله القانون الدولي الإنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء "أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".

وقال المدعي العام في رسالة عبر الفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه زار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الأحد 29 أكتوبر.

وأضاف: "من المهم الآن بشكل أساسي ألّا تكون هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء والرجال وللسكان المدنيين. هؤلاء أناس أبرياء، ويكفل حقهم هذا عبر القانون الإنساني الدولي".

كما عبّر عن أمله أيضا في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء تواجده في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت المحكمة الجنائية الدولية لوكالة "نوفوستي" إنها تحقق في الجرائم المرتكبة في فلسطين منذ عام 2014، مشيرة إلى تفويضها يتيح لها مواصلة جمع المعلومات حول حصول جرائم جديدة.

وبيّنت أن هذا التفويض دائم وينطبق على الجرائم المرتكبة منذ التصعيد الأخير للنزاع بين إسرائيل وفلسطين.

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما هو يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا نحو 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.