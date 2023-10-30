العالم اليوم - "حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة.. وينشر فيديو لقصف موقع إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر "حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة.. وينشر فيديو لقصف موقع إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 12:24 صباحاً - قال حزب الله اللبناني يوم الأحد إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن تنفيذ مثل هذه العملية وسط تصاعد للاشتباكات على الحدود اللبنانية.

وأضاف حزب الله أن الطائرة المسيرة أصيبت قرب الخيام على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وشوهدت وهي تسقط في الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد الحزب في بيان بأن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر الأحد طائرة "مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية".

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مسؤوليته عن شن المزيد من الهجمات على ما وصفها بأهداف لحزب الله يوم الأحد، وفقما ذكرت "رويترز".

كذلك نشر حزب الله فيديو قال إنه لاستهداف مجموعة إسرائيلية في موقع العباد.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار يوميا منذ بدء الصراع في غزة قبل ثلاثة أسابيع.

ووفق إسرائيل فإن قواته استهدفت خلية في جنوب لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، وإن طائراته قصفت أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق مقذوفات من الأراضي اللبنانية.

من جانبه، قال حزب الله إن نحو 46 من مقاتليه قتلوا وإن 43 آخرين أصيبوا في المناطق الحدودية حتى الآن، مضيفا أنه شن 84 هجوما على 42 نقطة على الحدود منذ بدء الاشتباكات.