نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي: قدمنا 550 مليون يورو منح لتمويل مشروعات مائية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبى ساهم بمنح تقدر ب 550 مليون يورو لتمويل مشاريع مائية فى مصر على مر العقود الماضية.

وأكد أن المنح عززت موارد تمويلية ميسرة تقدر بحوالى 3 مليار يورو فى القطاع بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى، واتسعت دائرة البرامج ذات التمويل المشترك لتشمل أكثر من 16 محافظة مصرية.

جاء ذلك فى كلمته، الأحد، فى الدورة السادسة من “أسبوع القاهرة للمياه” لعام 2023، وهى أكبر فعالية مخصصة لقضايا المياه فى المنطقة، وذلك فى الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023 بعنوان "أنشطة معنية بالتكيف المائى من أجل الاستدامة".

وتابع السفير: تقدم هذه البرامج قرابة 20 ألف فرصة عمل دائمة وأكثر من 60 ألف فرصة عمل مؤقتة فى المناطق الريفية بشكل أساسى.

وأضاف: ساعد هذا فى تحسين جودة حياة تقريبا 22 مليون مواطن فى مصر بحلول عام 2024 مما يساعد على الحد من الفقر بالتوازى مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

وأكد السفير أن "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح مهم للغاية على مدى السنوات الخمس الماضية، وهناك تمويل علينا توجيهه لمجال المياه.