العالم اليوم - بالفيديو: اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه جنين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه جنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، ليلة الإثنين، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن القوات الإسرائيلية اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصته على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، قد أفادت فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.

كذلك قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الصداقة التركي أيضا.