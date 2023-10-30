نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير إيطاليا: نتعاون مع مصر في مجال المياه بنقل التكنولوجيا وتدريب المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة إن بلاده لديها لدينا مع مصر فى مجال المياه وتم تنفيذ مشروعات تنموية بين البلدين.

وأضاف أن هناك زيارة ناجحة مؤخرًا لنائب رئيس الوزراء الإيطالى إلى مصر وأيضًا مجموعة من الشركات الإيطالية.

جاء ذلك فى كلمته، اليوم الأحد، فى الدورة السادسة من “أسبوع القاهرة للمياه” لعام 2023، وهى أكبر فعالية مخصصة لقضايا المياه فى المنطقة، وذلك فى الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023 بعنوان “أنشطة معنية بالتكيف المائى من أجل الاستدامة”.

وتابع السفير: فى إيطاليا ليس لدينا الكثير من الأراضى لتخصيصها للزراعة، وعلى مدار السنوات الماضية قمنا باستخدام التكنولوجيا، مضيفًا، أرى أن هناك تكامل متزايد بين البلدين للاستفادة من التكنولوجيا لاستخدام المياه والتربة.

وأضاف: هدفنا من التعاون مع مصر هو نقل التكنولوجيا وتدريب المواطنين عليها وتحقيق أرباح للجانبين.

وأشار السفير إلى تطوير 9 مشروعات بحثية تركز على الموارد المائية، مضيفًا، نعمل حاليًا مع الوزارات المعنية على التخطيط لتنفيذ هذه المشروعات، ونفكر فى تنفيذ هذه المشروعات البحثية للخروج بأدوات مفيدة.

وأعلن، عن تنفيذ مشروعات فى مجال المياه فى المنيا ومرسى مطروح، وقال: نفخر ببرنامج ننفذها الآن إسمه “معرفة المياه” وهو يهدف إلى تحويل مركز فى مدينة 6 أكتوبر إلى مركز لتقديم الخبرة على المستوى الإقليمى.